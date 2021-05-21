Почему нужны новые пути диагностики

Сейчас чаще всего для диагностики рака груди используют маммографию, но у нее есть некоторые ограничения, в частности влияние радиации, а также низкая чувствительность и специфичность у молодых женщин с плотной тканью груди.

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Новые диагностические инструменты необходимы для раннего выявления рака груди. Наши биосенсоры работают в этом направлении,

– отметил координатор исследовательской группы Ана Люч.

Какую разработку представили ученые

Мезопористый биосенсор, разработанный командой UPV-INCLIVA, прост в использовании, недорог и обеспечивает получение результатов за очень короткое время — от 30 до 60 минут — из образца плазмы пациента.

Биосенсор состоит из наноматериала — нанопористого оксида алюминия — который облегчает обнаружение в плазме микроРНК miR-99a-5p, которая связана с раком груди.

До сих пор медики использовали сложные и трудоемкие методы, а это значит, что эту систему нельзя было использовать, как диагностический инструмент в клинических условиях.

Новое устройство действует так: нанопоры биосенсора заполнены красителем — родамином B — и запечатаны олигонуклеотидами. При взаимодействии с образцом плазмы, если ворота пор не обнаруживают присутствие микроРНК, они остаются закрытыми; напротив, в присутствии miR-99a-5p ворота пор открываются и краситель высвобождается.