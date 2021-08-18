В исследовании приняли участие 2 383 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Для анализа ученые использовали специально обученную нейросеть, которая оценивала рост и телосложение участников с помощью 3D-сканирования.

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Выяснилось, что рост мужчин статистически существенно влияет на их доход. Так, каждый сантиметр роста добавляет 998 долларов в год. Но стоит заметить, что эту закономерность выявили лишь среди людей среднего достатка и выше.

Интересно, что лишний вес мужчин никак не влияет на их заработок. А вот о женщинах этого сказать нельзя. Так, годовой заработок женщины падает на 934 доллара при увеличении индекса массы тела на единицу.

Но стоит заметить, что если не учитывать вес, низкие и высокие женщины примерно одинаково успешны в финансах.

Почему внешность и доход могут быть взаимосвязаны

Исследователи считают, что на это могу влиять несколько факторов.