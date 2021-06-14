Анестезиолог-реаниматолог Дарья Симчук отметила, что один из таких моментов ВОК произошел во время 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B между Данией и Финляндией.

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Так, 29-летний полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии, пишет The Guardian со ссылкой на врача датской команды Мортена Бозен.

Он перестал дышать. Мы провели сердечную реанимацию, и у нас получилось вернуть его. Насколько мы были близки от того, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одного разряда дефибриллятора, это достаточно быстро,

– сказал Бозен.

Врач заявил, что решающую роль в спасении Эриксена сыграла оперативность действий.

"Я бы сказал, то, как быстро команда медиков на поле отреагировала, стало решающим. Важнейший фактор – это время, которое проходит от момента остановки сердца до момента, когда человек получает помощь. Это время было недолгим", – добавил он ..

Внезапная остановка кровообращения – что это? ВОК – это прекращение или значительное ухудшение механической работы сердца, характеризующееся отсутствием реакции больного на раздражители, отсутствием пульса при пальпации и апноэ или агонального дыханием.

Какие причины внезапной остановки кровообращения

По статистике, самой частой причиной внезапной остановки кровообращения является опасные для жизни аритмии: фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса.

В этот момент сердце не останавливается полностью, его желудочки сердца хаотично сокращаются, "бьются в конвульсиях", но не могут слаженно вместе сокращаться и качать кровь,

– пояснила Дарья Симчук.

Что делать при ВОК: ⠀

Проверить дыхание,

Открыть дыхательные пути,

Качать: 100-120 компрессий сердца в минуту,

Если вы умеете делать искусственное дыхание и есть средства защиты – 30 компрессий (непрямой массаж сердца) с последующим осуществлением двух выдохов в рот. Другие очевидцы должны позвонить 103.

При наличии автоматического внешнего дефибриллятора и навыков пользования им – как можно быстрее "налепите на потерпевшего электроды и выполняйте команды", добавила медик.

"Простые вещи спасают жизни. Мы можем не привести человека в сознание прямо на месте происшествия после ВОК, но можем таким образом "протезировать" функцию сердца до приезда скорой, в которой больше оборудования и медикаментов", – заявила Дарья Симчук.

Медик отметила, что навыкам реанимации учат на курсах базовой поддержки жизни и их освоить может даже ребенок. Европейский совет реанимации зачисляет на курсы уже с 14 лет.