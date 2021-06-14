Внезапная остановка кровообращения: как оказывать первую медицинскую помощь

Внезапная остановка кровообращения (ВОК) встречается в Европе каждые 45 секунд. Если это происходит, человеку как можно скорее нужно провести реанимационные действия и раннюю дефибрилляцию.

Анестезиолог-реаниматолог Дарья Симчук отметила, что один из таких моментов ВОК произошел во время 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B между Данией и Финляндией.

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Так, 29-летний полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии, пишет The Guardian со ссылкой на врача датской команды Мортена Бозен.

Он перестал дышать. Мы провели сердечную реанимацию, и у нас получилось вернуть его. Насколько мы были близки от того, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одного разряда дефибриллятора, это достаточно быстро,

– сказал Бозен.

Врач заявил, что решающую роль в спасении Эриксена сыграла оперативность действий.

"Я бы сказал, то, как быстро команда медиков на поле отреагировала, стало решающим. Важнейший фактор – это время, которое проходит от момента остановки сердца до момента, когда человек получает помощь. Это время было недолгим", – добавил он ..

Внезапная остановка кровообращения – что это? ВОК – это прекращение или значительное ухудшение механической работы сердца, характеризующееся отсутствием реакции больного на раздражители, отсутствием пульса при пальпации и апноэ или агонального дыханием.

Какие причины внезапной остановки кровообращения

По статистике, самой частой причиной внезапной остановки кровообращения является опасные для жизни аритмии: фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса.

В этот момент сердце не останавливается полностью, его желудочки сердца хаотично сокращаются, "бьются в конвульсиях", но не могут слаженно вместе сокращаться и качать кровь,

– пояснила Дарья Симчук.

Что делать при внезапной остановке кровообращения

В комментарии 24 каналу Дария Симчук рассказала об алгоритме действий, которые следует выполнить, если человеку рядом стало плохо.

Проверьте безопасность вокруг, подходите к пациенту только в безопасных условиях,

Обратитесь к потерпевшему: если ответа нет – как можно быстрее заручитесь поддержкой прохожих, еще одни руки лишними не будут,

Станьте на колени рядом с потерпевшим, встряхните его/ее за плечи. Громко спросите, вас слышат.

Если ответа нет – откройте дыхательные пути, проверьте дыхание в течение 10 секунд. При отсутствии минимум 2 вдохов в течение этого времени – вызывайте "скорую" самостоятельно, или поручите это человеку рядом.

Обязательно сообщите службе 103 о том, что у вас человек без сознания и вы начали реанимацию. По телефону можно уточнить у диспетчера, где поблизости есть ближайший автоматический внешний дефибриллятор. Отправьте кого-то за ним.

о том, что у вас человек без сознания и вы начали реанимацию. По телефону можно уточнить у диспетчера, где поблизости есть ближайший автоматический внешний дефибриллятор. Отправьте кого-то за ним. Выполняйте компрессии грудной клетки.

Как выполнить компрессии грудной клетки Возьмите руки в замок и давите на грудь прямо посередине, с частотой 100-120 раз в минуту. Оптимальная глубина компрессий – 5-6 см. Не отрывайте рук от грудной клетки, держите их напряженными и прямыми в локтях.

При наличии средств защиты и навыка делать искусственное дыхание, соотношение компрессий к искусственным вдохам составляет 30 компрессий: 2 вдоха.

Если вы умеете пользоваться АВД (автоматический внешний дефибриллятор), как только он будет доступен – налепите электроды на грудную клетку пациента и выполняйте его команды.

Продолжайте компрессии грудной клетки до приезда "скорой". Или до возвращения сознания у пострадавшего.

"Простые вещи спасают жизни. Мы можем не привести человека в сознание прямо на месте происшествия после ВоК, но можем таким образом "протезировать" функцию сердца до приезда "скорой", в которой больше оборудования и медикаментов", – заявила Дарья Симчук.

Медик отметила, что навыкам реанимации учат на курсах базовой поддержки жизни и их освоить может даже ребенок. Европейский совет реанимации зачисляет на курсы уже с 14 лет.