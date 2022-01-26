Если у вас симптомы ОРВИ – обратитесь к врачу
В Минздраве отметили, что симптомы COVID-19 могут быть похожими на простуду и не иметь специфических признаков. В то же время тестирование помогает выявить болезнь.
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После диагностики врач назначит соответствующее лечение, а пациенту будет ясно, что нужно самоизолироваться.
При появлении любых симптомов ОРВИ, прежде всего, следует обратиться к своему семейному врачу. Он предоставит направление на бесплатное тестирование на COVID-19,
– говорится в сообщении Минздрава.
Направление на тестирование даст семейный врач / Инфографика Минздрав
Какая актуальная заболеваемость коронавирусомЗа прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 24 321 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В последний раз такое количество больных регистрировали в первой половине ноября. По состоянию на 26 января в Украине было выявлено 3 913 809 больных COVID-19. К сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 584 украинца.