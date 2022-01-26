Если у вас симптомы ОРВИ – обратитесь к врачу

В Минздраве отметили, что симптомы COVID-19 могут быть похожими на простуду и не иметь специфических признаков. В то же время тестирование помогает выявить болезнь.

Внимание Вакцинация тремя дозами защищает от тяжелых последствий Омикрона

После диагностики врач назначит соответствующее лечение, а пациенту будет ясно, что нужно самоизолироваться.

При появлении любых симптомов ОРВИ, прежде всего, следует обратиться к своему семейному врачу. Он предоставит направление на бесплатное тестирование на COVID-19,

– говорится в сообщении Минздрава.

Важно! До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Направление на тестирование даст семейный врач / Инфографика Минздрав