Вода – это жидкость, которая растворяет множество веществ, и в чистом виде она практически не встречается. В воде из-под крана содержатся различные примеси.

Из-за разного содержания веществ вода может быть жесткой и мягкой. Если в ней много железа, солей кальция и магния, она считается жесткой. Если мало – мягкой.

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Классификация воды:

мягкая – с содержанием кальция до 60 мг на литр;

умеренно жесткая – 60 – 120 мг кальция на литр;

жесткая – 120 – 180 мг кальция на литр;

очень жесткая – более 180 мг на литр.

Как определить, какая вода у вас

Есть разные признаки, по которым определяют жесткость воды вне лаборатории. Например, в мягкой воде легко мылятся шампуни и гели для душа, а затем их трудно смыть. А в жесткой воде, моющие средства почти не дают пены и в чайнике остается накипь.

Вот самый простой способ проверить жесткость в домашних условиях: налить в стакан воду, высыпать в нее чайную ложку соды и размешать. Если жидкость стала мутной – в ней много солей, такая вода считается жесткой. Если осталась прозрачной – перед вами мягкая вода.

Как влияет жесткая вода на кожу

Жесткая вода разрушает естественную жировую пленку.

Из-за этого кожа становится сухой, могут возникнуть сыпь, зуд, перхоть и шелушение.

При этом кожа преждевременно стареет и становится чувствительной к другим раздражителям, например аллергенам.

Кроме этого, жесткая вода плохо смывает мыло с кожи, что приводит к образованию мыльной соли. А она, в свою очередь, раздражает кожу, вызывает экзему и атопический дерматит.

У одного и того же источника воды жесткость может меняться в течение года. Например, весной она уменьшается из-за паводка, а летом, когда вода испаряется от жары, увеличивается, поэтому сухость и стянутость кожи бывает сезонной. Но у людей с чувствительной кожей признаки обезвоживания кожи могут наблюдаться в любое время года.

Как воздействует на кожу мягкая вода

Источник: ВОЗ

Если вода мягкая, ею можно умываться. Но если постоянно ее пить, то низкое содержание солей в воде вредит: мягкая вода вымывает соли, а вода из кулера при постоянном употреблении может совсем обессолить организм.

Исследования показывают, что потребление мягкой воды связано с высоким риском переломов у детей, некоторых нейродегенеративных заболеваний, преждевременных родов, низкого веса у детей при рождении, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.