Всего в медучреждении примерно 20 отделений. Из-за жесткого карантина посетителей внутрь не пускают.

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Врачи признаются, воду для подготовки больных к операциям греют в чайниках. Некомфортно и роженицам и новорожденным.

"Мы используем электроприборы, используем грелки для согревания. Ну, и теплее одеваемся. Это конечно не очень комфортно мамам. Сейчас в помещениях + 16 – 18 градусов в день. Ночью холоднее", – рассказала заведующая неонатологического отделения областной больницы София Сидорко.

Кто отключил газ

Голубое топливо одной из крупнейших в области больниц газовщики отключили по требованию снабжающей компании "УкрГазРесурс".

"Они приехали и опечатали вводные узлы учета", – отметил заместитель директора областной больницы по техническим вопросам Эдуард Гвоздев.

Имели ли право лишать больницу тепла

Долгов медучреждение не имеет, а в Херсонском областном совете, которому подчинена больница, не знают, что делать. Почему так неожиданно больницу отключили от поставок голубого топлива не понимают и чиновники. Тем более согласно договору поставщика, об этом должны были предупредить заранее.

Договор предусматривает односторонний отказ от исполнения обязательств, если второй половине или второй стороне сообщат об этом не позднее, чем за 30 дней до принятия этого решения или 20 рабочих дней,

– пояснил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Мы должны объявить тендер, должны выбрать победителя тендера, заключить договор и двигаться дальше", – добавил он.

Против поставщика открыли уголовное дело

Из-за отключения газа медучреждения руководство области обратилось в СБУ, а директор больницы – в полицию. Там открыли уголовное производство.

"Открыто уголовное производство по статье 35 Уголовного кодекса Украины. Это самоуправство. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан до ареста на срок до 2 месяцев", – рассказал спикер полиции Херсонской области Виталий Байдаров.

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Поставщик убеждает, что все законно

В компании "УкрГазРесурс", с которой областная больница подписывала соглашение, с журналистами общаются только через информационный запрос. Поставщик пишет, что отключил газоснабжение законно. Мол, больница нарушила условия соглашения, потому что не предоставила показатели потребления газа.

В больнице это отрицают. Сейчас медучреждение объявило новый тендер, но процедура выбора поставщика займет примерно месяц. За это время в Херсон могут прийти морозы, а пациенты остались без тепла.