Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19 во время рабочей поездки на Донбасс 2 марта. На территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с главой государства получили прививки украинские защитники. Воины, выполняющие боевые задачи на передовой, заверили – после иммунизации чувствуют себя хорошо.

Военные сообщили, что перед вакцинацией им провели медосмотр. В частности, измерили температуру, давление и сатурацию (насыщение крови кислородом).

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Военные говорят, что процедура прошла безболезненно

Я решила: если буду иметь прививки вакциной, то будет иммунитет, будет хорошо,

– отметила военнослужащий ВСУ Алина.

На боль во время процедуры защитники не жаловались. Говорят, что после прививки, как и до нее, они чувствуют себя хорошо.

Президент подписал согласие на вакцинацию

Сам президент перед тем, как получить дозу Covishield, подписал согласие на вакцинацию. Медики также предупредили Зеленского, что может подняться температура.

Это нормально, такое может быть после каждой вакцины,

– отметил президент.

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Зеленский говорит, что у него – низкий уровень антител

Также глава государства подчеркнул, что прививка – обязательная, ведь он на собственном опыте убедился, что такое – коронавирус. И уровень антител, подчеркнул Зеленский, у него – низкий.

Я считаю, что эта вакцина (Oxford / AstraZeneca – 24 канал) качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни,

– сказал глава государства.

Обратите внимание! На Донбассе Зеленский также почтил память медиков, которые погибли, спасая жизни украинских военных.