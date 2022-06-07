Война приведет к психическим проблемам у 15 миллионов украинцев, – Минздрав

Исследование и горький опыт других стран, пострадавших от войны, показывает: по меньшей мере каждый 5 человек будет иметь негативные последствия для психического здоровья, а каждый 10 почувствует эти последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время презентации результатов проведенного экспресс-аудита услуг для охраны психического здоровья, передает 24 канал. По его словам, с каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет увеличиваться.

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Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение. По нашим предварительным прогнозам в этот миг войны в психологической поддержке будет нуждаться около 15 миллионов украинцев, из них около 3 – 4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение,

– сказал Ляшко.

Как это повлияет на систему здравоохранения

психические расстройства имеют негативные последствия в первую очередь на распространение сердечно-сосудистых болезней, диабета, артритов, астмы и рака;

психические расстройства ухудшают результаты лечения хронических болезней и увеличивают смертность от онкологических болезней;

более 50% людей (в 4 раза чаще, чем общее население) с психическими расстройствами имеют также расстройства сна, которые часто приводят к болезням органов дыхания;

риск смерти от рака во время депрессивных расстройств возрастает на 50%, а от сердечных заболеваний – на 67%;

среди лиц с ПТСР более распространена гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит. Кроме того, ПТСР часто побуждает к рисковому поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или деструктивному поведению;

из-за пережитых травм некоторые риски для жизни могут наступать на 10 – 15 лет раньше, чем в среднем в популяции.

Что будет делать украинская власть

Минздрав создал проектный офис для координации межсекторального взаимодействия министерств и общественных организаций.

Приоритетные шаги работы проектного офиса на ближайший период: