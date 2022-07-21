Об этом 24 каналу сообщил врач Игорь Заставный. Он рассказал от чего стоит вакцинироваться украинским военным, учитывая те условия, в которых они находятся на фронте.
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Какие прививки необходимо сделать
Как рассказал врач, украинских военных, которые приходят в связи с направлениями, например на флюорографию для медосмотра, они всегда перед отправкой на фронт или в тренировочный центр вакцинируют "АДП-М". Как он пояснил, это вакцина от дифтерии и столбняка, которую делают всем взрослым людям раз в 10 лет.
Заставный подчеркнул, что, в частности, столбняк передается с почвой, поэтому пребывание в окопах может увеличить риски заражения этой болезнью. Кроме того, в большинстве случаев врачи начинают вакцинацию от гепатита В, поскольку он передается через кровь.
Риск заражения гепатитом В может быть очень высок для наших бойцов, поскольку подозреваю, что большинство российских оккупантов являются невакцинированными. В то же время в отличие от россиян – наших людей мы любим и ценим,
– подчеркнул Заставный.
Поэтому важно вакцинироваться от дифтерии, столбняка и гепатита В. Именно поэтому врач порекомендовал сделать такие прививки, чтобы наши защитники могли сохранить свое здоровье.
Опасность закрытых коллективов
Кроме того, Заставный отметил, что при возможности необходимо сделать весь первичный комплекс вакцинации, если у вас его нет, ведь пребывание в закрытых коллективах увеличивает риск заболевания. К примеру, если вы не сделали в детстве прививки от ветрянки, кори, паротита и краснухи, необходимо вакцинироваться сейчас.
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Болезни, которые могут распространиться на фронте
- Эпидемиолог Наталья Тимко-Иванченко рассказала 24 каналу, какие заболевания могут распространяться в связи с боевыми действиями и неблагоприятными условиями для жизни. По ее словам, это, в частности, инфекции, которые всегда можно подцепить там, где есть эпидемическое неблагополучие.
- По словам эпидемиолога, среди военных на фронте сейчас очень высока опасность возникновения ботулизма. В частности, из-за популярного блюда для таких условий – консервированное мясо.
- Кроме того, как отметила Тимко-Иванченко, есть другие острые кишечные инфекции, которые могут развиваться из-за потребления испорченных продуктов, или загрязненной воды. Также она добавила, что из-за неблагоприятной санитарно-гигиенической ситуации всегда существует риск развития вирусного гепатита А.