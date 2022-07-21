Перед фронтом: врач объяснил, от чего следует вакцинироваться украинским военным

На войне, кроме оккупантов, наших мужественных защитников могут ждать и другие враги – это инфекции, из-за соответствующих условий. Итак, перед отправкой на фронт, им нужно вакцинироваться, чтобы обезопасить себя.

Об этом 24 каналу сообщил врач Игорь Заставный. Он рассказал от чего стоит вакцинироваться украинским военным, учитывая те условия, в которых они находятся на фронте.

Обратите внимание Какие заболевания участятся в Украине из-за войны: объяснение

Какие прививки необходимо сделать

Как рассказал врач, украинских военных, которые приходят в связи с направлениями, например на флюорографию для медосмотра, они всегда перед отправкой на фронт или в тренировочный центр вакцинируют "АДП-М". Как он пояснил, это вакцина от дифтерии и столбняка, которую делают всем взрослым людям раз в 10 лет.

Заставный подчеркнул, что, в частности, столбняк передается с почвой, поэтому пребывание в окопах может увеличить риски заражения этой болезнью. Кроме того, в большинстве случаев врачи начинают вакцинацию от гепатита В, поскольку он передается через кровь.

Риск заражения гепатитом В может быть очень высок для наших бойцов, поскольку подозреваю, что большинство российских оккупантов являются невакцинированными. В то же время в отличие от россиян – наших людей мы любим и ценим,

– подчеркнул Заставный.

Поэтому важно вакцинироваться от дифтерии, столбняка и гепатита В. Именно поэтому врач порекомендовал сделать такие прививки, чтобы наши защитники могли сохранить свое здоровье.

Опасность закрытых коллективов

Кроме того, Заставный отметил, что при возможности необходимо сделать весь первичный комплекс вакцинации, если у вас его нет, ведь пребывание в закрытых коллективах увеличивает риск заболевания. К примеру, если вы не сделали в детстве прививки от ветрянки, кори, паротита и краснухи, необходимо вакцинироваться сейчас.

Врач объяснил, от чего следует вакцинироваться украинским военным: смотрите видео



Болезни, которые могут распространиться на фронте