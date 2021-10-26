Война с вирусом как военное положение: инфекционистка призывает бороться с антивакцинаторами

В Украине нужно очистить информационное пространство, в которое транслируют известные люди, потому что многие из тех, у кого есть авторитет, заявляют об антивакцинальных действиях.

Об этом в интервью 24 каналу заявила врач-инфекционист, волонтер в 2015–2019 годах и депутат Черновицкого областного совета Ольга Кобевко. По ее словам, страны Запада подходят к вопросу пандемии цивилизованно и там высокий процент вакцинации.

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Ольга Кобевко “Это вообще должно было бы считаться в нашей стране как, пожалуй, государственная измена. Ведь вопрос вакцинации – это вопрос государственной безопасности. И когда чиновник или профессор заявляют о том, что вакцинироваться не нужно тем, кто переболел или вообще нужно сначала определять призрачные антитела, то такие вещи должны быть наказаны”.

По ее словам, несмотря на то, что в Украине будут бороться с фейками из соседних стран, в большинстве с российских сайтов, этого мало, потому что в Украине хватает своих антивакцинаторов.

По ее мнению, войну с вирусом можно считать подобной военному положению, и такие вещи должны пресекаться очень жестоко.

Но, к сожалению, мы очень лояльно к этому относимся и позволяем говорить такие вещи с высоких трибун и в средствах массовой информации людям, которые имеют авторитет,

– подчеркнула инфекционист.

Что известно о вакцинации в Украине

По информации Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса прививали 9 151 480 человек.

9 151 478 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы – 7 058 802 человека. Всего в Украине провели 16 210 280 COVID-прививок.

В Минздраве в очередной раз отмечают, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Например, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – вакцинированные. Привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньше риски госпитализации и смерти.

Кроме того, вакцинация – это единственный способ избежать полного локдауна.

Привилегии для вакцинированных / данные: Минздрав / инфографика 24 канала