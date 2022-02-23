Прежде всего, программа охватит города-миллионники и населенные пункты восточного региона вблизи линии разграничения, а также города южных областей.

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История современного Израиля показывает, что при достаточной гражданской мобилизации ты становишься непобедимым. Для этого каждый должен знать, что и как делать в кризисной ситуации. Мы готовы стать двигателем общественной мобилизации, разворачивая пункты тематического обучения и информирования на вокзалах,

– заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Тренинги будут доступны всем желающим

Тренинги по оказанию первой домедицинской помощи будут доступными и бесплатными для всех. На тренинге можно получить практические знания, которые могут понадобиться в быту и помогут сохранять спокойствие и действовать уверенно в критической ситуации. А именно:

навыки первой помощи при критических кровотечениях,

остановке сердца,

инфаркте,

инсульте,

дорожно-транспортных происшествиях или ранениях.

Посетители тренинга также получат базовые знания о действиях при эпилепсии, удавлении, утоплении, ожогах, обморожениях, травмах и возникновении других опасных для жизни ситуаций.

Обратите внимание: обучение рассчитано на людей без базового медицинского образования. После прохождения тренинга посетители получат сертификат.

Список городов и даты тренингов:

Киев, координатор Светлана, 097-336-37-11; занятие состоится 28 февраля в 13:00.

Мариуполь, координатор Вера, 063-625-64-71; занятие состоится 25 февраля в 12:00.

Покровск, координатор Ирина, 050-621-48-32; занятие состоится 24 февраля в 13:00.

Лиман, координатор Ольга, 050-968-82-91; занятие состоится 28 февраля в 12:00.

Константиновка, координатор Елена, 066-085-04-92; занятие состоится 28 февраля в 13:00.

Лисичанск, координатор Ирина, 050-185-94-35; занятие состоится 24 февраля в 09:00.

Винница, координатор Татьяна, 067-700-76-57; занятия состоятся 23-25, 28 февраля, 1 марта в 10:00.

Днепр, координатор Алена, 066-363-30-73; занятия состоятся 28 февраля в 18:00, 2 марта в 18:00, 5 марта в 12:00, 6 марта в 12:00, 10 марта в 18:00.

Кривой Рог, координатор Ольга, 096-353-22-76; занятия состоятся 28 февраля, 2, 10, 17 марта в 10:00.

Запорожье, координатор Светлана, 067-973-31-22; занятие состоится 28 февраля, время согласовывается дополнительно.

Харьков, координатор Дмитрий, 050-051-52-32; занятия состоятся 1 марта в 09:00, далее - 2, 3, 10-11 марта с измененным временем.

Полтава, координатор Ольга, 066-930-58-95; занятие состоится 24 февраля в 09:00.

Одесса, координатор Людмила, 067-739-75-46; занятие состоится 26 февраля в 10:00.

Николаев, координатор Светлана, 066-461-47-76; график занятий будет предоставлен дополнительно.

Херсон, координатор Надежда, 066-783-77-30; занятия состоятся 24-25, 28 февраля, 1-4 марта в 13:00.

Кропивницкий, координатор Людмила, 095-240-89-05; занятие состоится 23 февраля в 17:00.

Приглашаем желающих записываться на тренинг в удобное время в городах, уточнив детали у координаторов программы на местах,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее Укрзализныця проводила бесплатные учения сердечно-легочной реанимации на Центральном железнодорожном вокзале Киева и установила там дефибрилляторы.