Чиновника понизили в должности

Примечательно, что сам министр тоже болел коронавирусом и находился в реанимации в январе. Однако, все еще публично одобрял "волшебное зелье" против COVID-19.

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Пост главы Минздрава страны Павитры Ванняраччи передали Кехелии Рамбуквелли, который также является официальным представителем правительства.

Заболеваемость на Шри-Ланке высокая

Количество ежедневных смертей от вируса за последнюю неделю превысило 150.

Количество инфицированных коронавирусом ежедневно превышает 3 тысячи. Местные больницы переполнены, не всех пациентов госпитализируют, поэтому настоящее количество больных может быть в три раза больше.



На Шри-Ланке высокая заболеваемость коронавирусом и низкие темпы вакцинации /Фото AP

Правительство пока отклоняло призывы к жестким карантинным ограничениям, чтобы сдержать скачок, но на прошлой неделе все-таки пришлось ужесточить ограничения.

Какие карантинные меры ввели

Свадьбы и вечеринки запрещены со вторника, а государственные церемонии и публичные собрания под запретом до 1 сентября.

Магазины, рестораны и офицеры с понедельника должны будут соблюдать ночной комендантский час.

Обратите внимание! По состоянию на 16 августа в стране зарегистрировали 351 533 случая COVID-19 и 5935 случаев смерти вследствие осложнений болезни. Врачи предупредили, что больницы и морги работают на полную мощность.