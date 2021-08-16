Чиновника понизили в должности
Примечательно, что сам министр тоже болел коронавирусом и находился в реанимации в январе. Однако, все еще публично одобрял "волшебное зелье" против COVID-19.
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Пост главы Минздрава страны Павитры Ванняраччи передали Кехелии Рамбуквелли, который также является официальным представителем правительства.
Заболеваемость на Шри-Ланке высокая
Количество ежедневных смертей от вируса за последнюю неделю превысило 150.
Количество инфицированных коронавирусом ежедневно превышает 3 тысячи. Местные больницы переполнены, не всех пациентов госпитализируют, поэтому настоящее количество больных может быть в три раза больше.
На Шри-Ланке высокая заболеваемость коронавирусом и низкие темпы вакцинации /Фото AP
Правительство пока отклоняло призывы к жестким карантинным ограничениям, чтобы сдержать скачок, но на прошлой неделе все-таки пришлось ужесточить ограничения.
Какие карантинные меры ввели
Свадьбы и вечеринки запрещены со вторника, а государственные церемонии и публичные собрания под запретом до 1 сентября.
Магазины, рестораны и офицеры с понедельника должны будут соблюдать ночной комендантский час.