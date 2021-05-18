Мама девочки Екатерина убеждена, что ребенка можно было бы спасти, если бы медики качественно выполняли свою работу. По ее словам, это семейный врач Наталья К. отказалась осматривать ребенка. Также она обвиняет дежурную медсестру, которая не вызывала педиатра и рентгенолога.

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Предыстория смерти ребенка: версия родителей

10 мая у Юлианы поднялась температура до 37°C. Родители вызвали сельского фельдшера, которая осмотрела ребенка и обследовала ее горло – у ребенка лез зуб.

Чтобы облегчить состояние малыша, Юлиании назначили "Нурофен".

На следующий день ребенок чувствовал себя нормально, но температура держалась в пределах 37,2°C.

Во вторник вечером температура тела поднялась до 40°C.

По словам женщины, фельдшер в тот вечер сделала девочке жаропонижающий укол. Но температура не спадала, и она посоветовала родителям отвезти ребенка в больницу. Екатерина рассказала, что позвонила семейной врачу, но та ответила: "Мамочка, а я что, должна круглосуточно работать?".

Приехали мы в приемное – свет в кабинетах есть, а никого нет. Муж держит ребенка на руках, а он – горит. Я не придумала ничего лучше, чем позвонить на 103 и сообщить скорой, что мы уже ждем в приемном отделении с больным ребенком. За две минуты пришла дежурная медсестра. Она взяла ручку и бумажку, чтобы нас оформить в больницу. Я ей пыталась объяснить, что у меня ребенок горит, и попросила, чтобы она отложила ручку и вызвала педиатра,

– рассказала женщина.

По словам Екатерины, из реанимации спустился анестезиолог, посмотрел ребенку горло и не послушал его. После этого он сказал медсестре вызвать педиатра, мол, он – не детский врач. В том же заведении ребенку снова вкололи жаропонижающее средство и сказали ждать пока откроется поликлиника, чтобы сделать анализы.

То есть с 4:00 и до 9:00 я должна была ждать, когда придут все врачи? Тем более кто живет в Старой Выжевке, тот знает, что в 9:00 в поликлинике приема еще нет, потому что врачи пьют кофе и чай. Я пошла в машину, потому что в помещении больницы было холодно, ко мне не приходил никто,

– заявила женщина.

С ребенком на руках родители поехали к фельдшеру в село Дубечно, где Юлиании сделали анализы. Показатели общего анализа крови были в норме.

В амбулатории ребенка осмотрела врач и сказала, что у маленькой режутся зубы и несколько раздраженное горло, но посоветовала родителям перестраховаться и сделать снимок легких. Направление дать она не смогла, так как ребенок зарегистрирован у другого семейного врача. Девочке назначили "Амброксол" и ингаляции.

Вечером 13 мая у ребенка началась рвота, а ацетон просто зашкаливал. Многодетная мама утверждает, что в течение всего дня пыталась дозвониться до семейной врача, но не шли даже гудки.

В ту же ночь ребенок умер.

Я обвиняю семейного врача за то, что она не появилась осмотреть моего ребенка по собственной воле. Она даже не захотела, чтобы мы ее забрали и привезли сюда в больницу. Кроме того, я обвиняю ту дежурную медсестру, которая, когда мы поступали в стационар, не вызывала педиатра и того, кто сделал бы рентген. Я убеждена, что Юлианию можно было спасти при условии нормального и своевременного отношения врачей,

– рассказала Екатерина.

Реакция медицинского персонала

Директор КП "Старовижевская многопрофильная больница" Татьяна Свиржевская заверила, что медсестра заведения пошла запустить анализатор. Зато родители с ребенком сели в авто и уехали.

Врач утверждает, что больница делает анализы ночью и в выходные дни. И, мол, то, что говорит мама умершей девочки об отказе делать анализы ночью – это неправда.

У девочки была высокая температура. Ребенка осмотрел дежурный врач и сказал, что нужно ложиться в больницу. Мама от госпитализации отказалась, мотивируя это тем, что у нее есть трехмесячный ребенок, находящийся на грудном вскармливании. Женщине предложили ложиться в больницу с двумя детьми, но она не захотела. Тогда в больнице сделали ребенку жаропонижающую инъекцию и мама сказала, что если температура будет падать, то поедет домой и в стационар ложиться не будет. Взяла девочку на руки и пошла в машину,

– рассказала руководительница больницы.

Татьяна Свиржевская добавила, что медсестра сообщила семейному врачу об этом ребенке.

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