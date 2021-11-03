На Волыни умерла 8-летняя девочка, которая отравилась каштанами

В Волынской областной детской больнице умерла 8-летняя девочка, которая, вероятно, отравилась каштанами, приготовленными мамой. Родители длительное время лечили ребенка дома.

Девочка отравилась каштанами

В скорую вызов поступил 21 октября вечером. Речь шла о том, что у 8-летней девочки признаки отравления. Уже на месте медики установили, что за несколько дней до такого состояния ребенок употреблял каштаны. После этого она не ела ничего, лишь пила воду.

Внимание Место жительства влияет на риск развития диабета

Врачи "скорой" приняли решение о госпитализации ребенка. В приемном отделении она потеряла сознание и была госпитализирована в реанимационное отделение.

Ребенок, перед тем как попасть в больницу с отравлением, употреблял пищу из каштанов, которую приготовила мама,

– говорится в сообщении.

Родные длительное время не вызывали "скорую", а занимались самолечением, поэтому ребенок в больницу попал уже в очень тяжелом состоянии.

К сожалению, 28 октября девочка умерла в больнице.

Можно ли есть каштаны

В Украине распространен конский каштан, или желудник (Aesculus hippocastanum) – ядовитое многолетнее растение семейства сапиндовых, которое используют в официальной и народной медицине. Сапонины конского каштана ядовиты для человека и многих животных.

Каштан посевной (Castanea sativa), плоды которого используют в пищу в Европе, принадлежит к другому семейству – буковым. В Украине встречается редко. Растет на Закарпатье и южном берегу Крыма.