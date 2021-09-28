Купил ковидный документ, чтобы не сидеть на самоизоляции

Любомльский районный суд Волынской области признал его виновным. Обвиняемый и перед этим полностью признал вину и искренне раскаялся.

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Теперь ему придется заплатить 8 500 гривен штрафа. В то же время суд не усматривал оснований для назначения более строгого наказания в виде ареста или ограничения свободы.

Известно, что мужчина безработный. Поддельный документ ему обошелся в 100 злотых (примерно 700 гривен). Заметили "подделку" во время прохождения таможни.

Обвиняемый полностью признал вину. В конце концов, суд пришел к выводу, что наказания в виде штрафа будет достаточно.

Суд оштрафовал луганчанку, которая купила поддельное свидетельство о вакцинации

Еще одну жительницу Луцка судили за то, что она также купила поддельное международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в том же суде.

Международный сертификат о вакцинации лучанка приобрела еще в середине августа. В суде рассказала, что за подделку заплатила тысячу гривен. Документ купила через интернет, его женщине передали "на руки" вблизи пункта пропуска "Краковец" на Львовщине.

Она также хотела не проходить самоизоляции на территории Украины. Поэтому суд признал ее виновной. Женщина должна уплатить штраф в размере 5 100 грн.

Внимание! При этом в одном из этих случаев того, кто изготавливал и продавал поддельные документы найти не удалось.

Наказание за фальшивые документы