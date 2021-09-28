Волынянин, купивший COVID-свидетельство, заплатит значительный штраф: не только он

Украинец заплатит штраф за то, что заказал фейковое международное свидетельство о вакцинации. Сделал это для того, чтобы не проходить самоизоляцию.

Купил ковидный документ, чтобы не сидеть на самоизоляции

Любомльский районный суд Волынской области признал его виновным. Обвиняемый и перед этим полностью признал вину и искренне раскаялся.

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Теперь ему придется заплатить 8 500 гривен штрафа. В то же время суд не усматривал оснований для назначения более строгого наказания в виде ареста или ограничения свободы.

Известно, что мужчина безработный. Поддельный документ ему обошелся в 100 злотых (примерно 700 гривен). Заметили "подделку" во время прохождения таможни.

Обвиняемый полностью признал вину. В конце концов, суд пришел к выводу, что наказания в виде штрафа будет достаточно.

Суд оштрафовал луганчанку, которая купила поддельное свидетельство о вакцинации

Еще одну жительницу Луцка судили за то, что она также купила поддельное международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в том же суде.

Международный сертификат о вакцинации лучанка приобрела еще в середине августа. В суде рассказала, что за подделку заплатила тысячу гривен. Документ купила через интернет, его женщине передали "на руки" вблизи пункта пропуска "Краковец" на Львовщине.

Она также хотела не проходить самоизоляции на территории Украины. Поэтому суд признал ее виновной. Женщина должна уплатить штраф в размере 5 100 грн.

Наказание за фальшивые документы

Это не первые случаи, когда в Украине изготавливают и продают поддельные документы о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.

Правительство предлагает усилить ответственность за подделку документов о вакцинации против COVID-19.

Максимальное наказание за такое преступление предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

При этом в одном из этих случаев того, кто изготавливал и продавал поддельные документы найти не удалось.