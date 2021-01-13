В Вооруженных силах Украины больше 800 больных коронавирусом
По состоянию на 13 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет – 897 человек. В целом за время пандемии выздоровели – 13 772 военных. Известно, что от осложнений болезни умерли 38 военнослужащих.
Как изменилась ситуация в ВСУ за сутки
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 25 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 32 человека.
Актуально Заболеваемость растет: за сутки в Украине более 6 тысяч больных COVID-19
За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализировали 7 человек.
Куда госпитализировали военных:
- По 2 военнослужащих в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" и 59 военный мобильный госпиталь.
- По 1 военнослужащему в Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Мариупольский и Черниговский военные госпитали.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 57 человек.
В каких регионах проходят самоизоляцию военные:
- Одесская область – 12 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.
- Киевская область – 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.
- Львовская и Винницкая области – по 8 военнослужащих.
- Хмельницкая область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Николаевская и Ивано-Франковская область – по 2 военнослужащих.
- Днепропетровская и Харьковская область – по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВС Украины.
- Луганская область – 1 военнослужащий.
- Житомирская область – 1 работник ВС Украины.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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