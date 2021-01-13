По состоянию на 13 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет – 897 человек. В целом за время пандемии выздоровели – 13 772 военных. Известно, что от осложнений болезни умерли 38 военнослужащих.

Как изменилась ситуация в ВСУ за сутки На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 25 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 32 человека. Актуально Заболеваемость растет: за сутки в Украине более 6 тысяч больных COVID-19 За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализировали 7 человек. Куда госпитализировали военных: По 2 военнослужащих в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" и 59 военный мобильный госпиталь.

По 1 военнослужащему в Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Мариупольский и Черниговский военные госпитали. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 57 человек. В каких регионах проходят самоизоляцию военные: Одесская область – 12 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Киевская область – 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.

Львовская и Винницкая области – по 8 военнослужащих.

Хмельницкая область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Николаевская и Ивано-Франковская область – по 2 военнослужащих.

Днепропетровская и Харьковская область – по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВС Украины.

Луганская область – 1 военнослужащий.

Житомирская область – 1 работник ВС Украины. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Обратите внимание: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены. Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными).