У ВООЗ зазначили, що більшість країн, які все ще не мають вакцини, розташовані в Африці.

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Скільки країн досі не отримали жодної дози вакцини

Загалом на Африку припадає лише 1% вакцин від COVID-19, які вводять у всьому світі.

Наразі приблизно у 10 країн все ще не надійшла жодна доза вакцини від коронавірусу. Останніми в черзі за препаратом від недуги стоять такі 5 країн: Чад, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея і Танзанія.

Чому виникла проблема із вакцинами

Через затримки та брак вакцин африканські країни ще більше відстають від решти світу в кампаніях з імунізації населення від COVID-19.

Деякі країни заявили, що у них немає інфраструктури, яка необхідна для того, аби зберігати препарати.

Зверніть увагу! Раніше глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус розповів, що з 1 мільярда зроблених ін'єкцій у світі, тільки 0,3% припадає на бідні країни. Натомість 82% щеплень від COVID-19 зробили в багатих країнах.