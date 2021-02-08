Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що Україна буде включена в першу чергу постачання вакцин проти COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.

Про це він повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Також на тему: Україна домовилася про постачання 4 вакцин від COVID-19, – Зеленський

За його словами, COVAX вже опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і ВООЗ разом з UNICEF та іншими організаціями буде співпрацювати, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше.

Тедрос Адханом Гебреєсус “Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з пацієнтами з COVID-19”.

Вакцинація в Україні: головне



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу