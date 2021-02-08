ВООЗ обіцяє Україні першу чергу в отриманні вакцин проти коронавірусу
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що Україна буде включена в першу чергу постачання вакцин проти COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.
Источник:24 Канал
Про це він повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
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За його словами, COVAX вже опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і ВООЗ разом з UNICEF та іншими організаціями буде співпрацювати, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше.
Тедрос Адханом Гебреєсус
“Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з пацієнтами з COVID-19”.
Вакцинація в Україні: головне
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть перенести.
- Кабмін підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів. Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
- За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.
- Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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