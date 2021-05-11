У найближчому щотижневому зведенні у ВООЗ повинні пояснити, чому віднесли варіант коронавірусу з Індії до "небезпечного варіанту". Але за попередніми даними штам В.1.617 поширюється швидше оригінального вірусу і й вміє обходити частину захисних механізмів, які надаються вакцинами.

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З цих причин ми класифікуємо його як небезпечний варіант на глобальному рівні. Не дивлячись на те, що ряд попередніх досліджень продемонстрував підвищену заразність, нам потрібно більше інформації про цей варіант вірусу у всіх його підвидах, тому нам потрібно провести більше спеціалізованих секвенувань,

– розповіла технічна директорка ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія ван Керкхове.

Нині ВООЗ пильно відстежує 10 варіантів коронавірусу по всьому світу. Спершу індійському варіантові В.1.617 присвоїли статус варіанту, який "вимагає уваги". Але після проведення досліджень категорію небезпеки підвищили. Це відбувається тоді, коли експерти визнають його більш заразним, смертоносним або стійким до наявних вакцин і ліків.

При цьому попередні дані свідчать про те, що сучасні COVID-вакцини "залишаються ефективними в запобіганні захворювання і смерті інфікованих" варіантом В.1.617.

Керкхове зауважила, що кожен, незалежно від місця проживання та поширеного штаму в його країні, повинен вживати усіх заходів обережності, щоб не захворіти.

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Джерело: Healthline