Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що щеплення потрібні для досягнення популяційного імунітету. Про це він повідомив під час брифінгу 3 травня.

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За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, в майбутньому році буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів,

– сказав медик.

Глава ВООЗ зауважив, що для досягнення імунітету необхідно вакцинувати більшу частину дорослого населення світу і для цього знадобиться збільшити виробництво препаратів від коронавірусу.

Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На цей час програма потребує коштів у розмірі 19 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Станом на 3 травня у світі на коронавірус захворіли майже 154 мільйони людей. З них понад 131 мільйон перемогли інфекцію, а 3 мільйони – померли.

Вакцинація у світі: що відомо

Наприкінці квітня з'явилася інформація про те, що у світі зробили вже понад 1 мільярд щеплень від COVID-19.

Вакцинація розпочалася у 207 країнах і територіях. Однак є держави, де досі не зробили жодного уколу проти COVID-19.

Зазначається також, що 58% від усіх щеплень припадає на 3 країни: Сполучені Штати, Індію та Китай.

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