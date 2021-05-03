Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що щеплення потрібні для досягнення популяційного імунітету. Про це він повідомив під час брифінгу 3 травня.
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За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, в майбутньому році буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів,
– сказав медик.
Глава ВООЗ зауважив, що для досягнення імунітету необхідно вакцинувати більшу частину дорослого населення світу і для цього знадобиться збільшити виробництво препаратів від коронавірусу.
Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На цей час програма потребує коштів у розмірі 19 мільярдів доларів.
Вакцинація у світі: що відомо
- Наприкінці квітня з'явилася інформація про те, що у світі зробили вже понад 1 мільярд щеплень від COVID-19.
- Вакцинація розпочалася у 207 країнах і територіях. Однак є держави, де досі не зробили жодного уколу проти COVID-19.
- Зазначається також, що 58% від усіх щеплень припадає на 3 країни: Сполучені Штати, Індію та Китай.
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