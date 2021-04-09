Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розпочала постачання в Україну 20 апаратів штучної вентиляції легенів. ШВЛ профінансовані Європейським Союзом.

Обладнання в найближчі два тижні поставлять до Києва, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської та Черкаської областей.

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У представництві ЄС в Україні нагадали, що перший апарат вже передали Уманській міській лікарні (Черкаська область). Його передали 9 квітня посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні, та представник ВООЗ і голова Національного бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з інсталяції, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії та профілактичного обслуговування становить 899 тисяч євро.

Уся техніка перевірена на відповідність стандартам якості й безпеки, найближчими тижнями вона буде розподілена Бюро ВООЗ в Україні до медичних закладів відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров’я України.

Нагадаємо, від учора в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби: захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники. Госпіталізації потребували 4 936 людей. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 419 хворих. Водночас видужали від COVID-19 від учора 11 221 пацієнт.



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