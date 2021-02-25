У ВООЗ стурбовані швидким розповсюдженням нових мутацій в Європі
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про швидкі темпи поширення коронавірусу в Європі. Зокрема, особливу стурбованість викликають дві мутації SARS-CoV-2.
Источник:The Guardian
Загальна захворюваність таки знизилась
Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге повідомив, що тижневий приріст випадків інфікування коронавірусом впав до 1 мільйона, в число нових зареєстрованих випадків майже вдвічі скоротилося з кінця 2020 року.
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В Європі ж досі складна ситуація
Водночас представник ВООЗ наголосив, що попри уповільнення пандемії, в Європі коронавірусом заражаються в 10 разів частіше, ніж в травні 2020 року, і в більшості країн, як і раніше, спостерігається дуже високий рівень захворюваності в громадах.
За словами Клюге, кожен 10-ий хворий на COVID-19 відчуває нездужання через 12 тижнів, а багато хто – ще довше. Він закликав місцеві органи охорони здоров'я уважно стежити за тривалим перебігом коронавірусу.
Новий штам COVID-19 стійкий до антитіл
Джерело Science
З вересня 2020 року американські вчені вивчали нові штами коронавірусу SARS-CoV-2. І хоч висновки дослідження ще не пройшли рецензування експертами, вони свідчать, що каліфорнійський штам коронавірусу чи не небезпечніший з усіх.
Захворюваність на COVID-19 в Європі
за даними Worldometers
- У світі за останню добу зареєстрували 429 452 нових випадків захворювання на коронавірус, зокрема 164 395 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.
- У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія та Чехія.
- Німеччина вже заявила про початок 3-ї хвилі пандемії.
- Україна зараз на 9-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 17-му місці.
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