Программа по вакцинации начнет распространяться на детей в возрасте от 12 до 15 лет с 11 октября 2021 года. Их считают достаточно зрелыми, чтобы решать самим вопросы относительно прививок.

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Об этом заявили в Шведской ассоциации местных властей и регионов (SKR). Она представляет как региональные правительства, которые управляют системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами.

Хотя отмечается, что каждый регион должен решать, хотят ли родители высказывать свое мнение.

SKR оценила юридическую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше,

– сказала руководительница отдела здравоохранения.

Что подразумевают под "степенью зрелости"

Представители здравоохранения оценивают так называемую степень зрелости после того, как дети или подростки заполняют анкету. В ней отвечают на разные вопросы об их здоровье. Так проверяют их понимание того, что означает вакцинироваться против COVID-19.

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Согласие родителей

Регионы и муниципалитеты в целом же должны получать письменное согласие родителей. Впрочем, если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медработники все же могут пойти против воли родителей.

Напомним, ранее в Нидерландском городе Гронинген 12-летний мальчик через суд добился права вакцинироваться от коронавируса. Парень сделал это, чтобы иметь возможность навестить свою бабушку.

Вместе с тем массовая вакцинация подростков в Украине пока не рассматривается. Она станет возможной после вакцинации большинства взрослого населения. Сейчас разрешена только в определенных случаях.