Украина будет двигаться в "рейтинге" по заболеваемости коронавирусом среди крупных стран Европы. По прогнозу специалистов Киевской школы экономики, это вопрос одной-двух недель.

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Предполагаемая тройка по заболеваемости коронавирусом среди крупных стран Европы:

Великобритания,

Румыния,

Украина.

За неделю Украина с 11 места перешла в пятерку стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19,

– отметили в KSE.

Актуальная статистика COVID-19

За прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине зарегистрировали 6 552 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых заболевших – 574 ребенка и 165 медработников.

В больницы были госпитализированы 1 288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли.

За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 401 956 больных коронавирусом. Жертвами коронавируса стали 55 863 пациента.

Подробно За сутки в Украине обнаружили более 6 тысяч новых COVID-больных, смертность также возросла