Вопрос одной-двух недель: Украина приблизилась к тройке лидеров по заболеваемости

28 сентября 2021 , 13:08
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Источник:

KSE

Украина в ближайшее время может попасть в тройку лидеров среди крупных стран Европы по заболеваемости коронавирусом.

Украина будет двигаться в "рейтинге" по заболеваемости коронавирусом среди крупных стран Европы. По прогнозу специалистов Киевской школы экономики, это вопрос одной-двух недель.

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Предполагаемая тройка по заболеваемости коронавирусом среди крупных стран Европы:

  • Великобритания,
  • Румыния,
  • Украина.

За неделю Украина с 11 места перешла в пятерку стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19,
– отметили в KSE.

Актуальная статистика COVID-19

  • За прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине зарегистрировали 6 552 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых заболевших – 574 ребенка и 165 медработников.
  • В больницы были госпитализированы 1 288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли.
  • За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 401 956 больных коронавирусом. Жертвами коронавируса стали 55 863 пациента. 

Подробно За сутки в Украине обнаружили более 6 тысяч новых COVID-больных, смертность также возросла

Автор: Анастасія Лукашевська