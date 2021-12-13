16 551 человек получил первую дозу. Остальные 36 740 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.
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Прививки проводилось 392 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 819 пунктах прививки и в 482 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор против коронавируса привились 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.
Всего в стране провели 26 589 094 прививки (и первой, и второй дозой).
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,
- Coronavac – 4 636 034,
- AstraZeneca – 1 602 986,
- Moderna – 1 423 780,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача,
- сервис Helsi,
- по номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19,
- прийти и стать в живую очередь.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
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