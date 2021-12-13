В воскресенье против коронавируса вакцинировали более 50 тысяч украинцев

Темпы вакцинации против COVID-19 на выходных сильно снижаются. В частности в воскресенье, 12 декабря, прививку сделали 53 291 человек.

16 551 человек получил первую дозу. Остальные 36 740 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.

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Прививки проводилось 392 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 819 пунктах прививки и в 482 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор против коронавируса привились 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.

Всего в стране провели 26 589 094 прививки (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Как записаться на вакцинацию

Через семейного врача,

сервис Helsi,

по номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19 ,

, прийти и стать в живую очередь.

маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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