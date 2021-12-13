В воскресенье против коронавируса вакцинировали более 50 тысяч украинцев

13 декабря 2021 , 09:06
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Источник:

Минздрав

Темпы вакцинации против COVID-19 на выходных сильно снижаются. В частности в воскресенье, 12 декабря, прививку сделали 53 291 человек.

16 551 человек получил первую дозу. Остальные 36 740 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.

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Прививки проводилось 392 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 819 пунктах прививки и в 482 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор против коронавируса привились 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.

Всего в стране провели 26 589 094 прививки (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,
  • Coronavac – 4 636 034,
  • AstraZeneca – 1 602 986,
  • Moderna – 1 423 780,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Как записаться на вакцинацию

  • Через семейного врача,
  • сервис Helsi,
  • по номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19,
  • прийти и стать в живую очередь.
Стоит знать: маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.


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Автор: Анастасія Кушпіт