Воспаление десен – неприятное состояние, которое требует серьезного лечения. Исследователи выяснили, что оно может приносить не только постоянный дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем.

Как происходило исследование

Ученые Лондонского колледжа Стоматологического института Истмана сравнили состояние здоровья 250 взрослых с тяжелым периодонтитом (воспаление тканей, которые покрывают верхушку корня зуба) и 250 добровольцев без проблем с деснами. Средний возраст участников составлял 35 лет.

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Болезни десен и повышение давления

Оказалось, что участники с заболеванием десен в два раза чаще имели повышенное систолическое давление (140 мм рт.ст.) по сравнению с контрольной группой независимо от риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у добровольцев с периодонтитом были повышены воспалительные маркеры, уровень глюкозы и "плохого" холестерина.

Систолическое или верхнее давление – что это? Это сила, с которой насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.

Эти данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждение десен, а также вызывают воспалительные реакции, которые могут влиять на развитие системных заболеваний, включая повышенное артериальное давление,

– заявили авторы исследования.

Анализ данных показал, что около половины добровольцев даже не догадывались о том, что страдают от повышенного давления. Поэтому ученые рекомендуют стоматологам проверять уровень давления пациентов с заболеваниями десен и при необходимости направлять их к профильному специалисту.

Кроме того, профилактика и своевременное лечение таких состояний в полости рта может быть простым и эффективным способом уменьшить системное воспаление и улучшить функцию эндотелия – тонкой оболочки внутри сердца и кровеносных сосудов.