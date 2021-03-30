Воспаление десен вызывают проблемы с давлением
Воспаление десен – неприятное состояние, которое требует серьезного лечения. Исследователи выяснили, что оно может приносить не только постоянный дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем.
Источник:Science Daily
Как происходило исследование
Ученые Лондонского колледжа Стоматологического института Истмана сравнили состояние здоровья 250 взрослых с тяжелым периодонтитом (воспаление тканей, которые покрывают верхушку корня зуба) и 250 добровольцев без проблем с деснами. Средний возраст участников составлял 35 лет.
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Болезни десен и повышение давления
Оказалось, что участники с заболеванием десен в два раза чаще имели повышенное систолическое давление (140 мм рт.ст.) по сравнению с контрольной группой независимо от риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у добровольцев с периодонтитом были повышены воспалительные маркеры, уровень глюкозы и "плохого" холестерина.
Эти данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждение десен, а также вызывают воспалительные реакции, которые могут влиять на развитие системных заболеваний, включая повышенное артериальное давление,
– заявили авторы исследования.
Анализ данных показал, что около половины добровольцев даже не догадывались о том, что страдают от повышенного давления. Поэтому ученые рекомендуют стоматологам проверять уровень давления пациентов с заболеваниями десен и при необходимости направлять их к профильному специалисту.
Кроме того, профилактика и своевременное лечение таких состояний в полости рта может быть простым и эффективным способом уменьшить системное воспаление и улучшить функцию эндотелия – тонкой оболочки внутри сердца и кровеносных сосудов.
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