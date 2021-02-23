Как восстановить кожу после коронавируса и что такое масакне
Во время первой вспышки заболеваемости COVID-19 в Европе, испанские врачи провели исследование, в котором выясняли влияние болезни на состояние кожи.
Источник:Focus Online
Так, дерматологи больницы Hospital Plato в Барселоне и больницы при Университете Хуана Карлоса в Мостолесе после работы с 300 пациентами обнаружили несколько разновидностей повреждений кожи вследствие действия вируса SARS-Cov-2.
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Самые распространенные проявления коронавируса на коже
- Изменения на коже напоминают обморожения (чаще всего встречались у молодых людей);
- Сыпь, напоминающая ветрянку;
- Симптомы, напоминающие крапивницу, когда сыпь вызвали зуд и шелушение;
- Серьезное повреждение кожи (чаще всего встречалось у пациентов с тяжелым течением болезни).
Если же вы переболели, а на коже осталось шелушение и незначительное покраснение, лучше всего прибегнуть к профессиональному уходу, который предусматривает эффективную, но осторожную эксфолиацию.
Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это пересмотреть домашний уход и обратиться за консультацией к дерматологу.
Что такое масакне и как бороться с раздраженной кожей от ношения масок / Фото Unsplash
Масакне: почему от ношения маски появляются прыщи
Защитная маска является постоянным источником раздражения кожи. Вынужденное ношение маски провоцирует постоянное трение, поэтому дерматологи считают данный вид акне механическим.
Как с этим бороться?
- Чаще стирайте тканевые маски и регулярно меняйте одноразовые.
- Каждый раз после снятия защитной маски тщательно очищайте кожу лица.
- Не травмируйте поверхность кожи, дополнительно обрабатывая ее антисептиком. При постоянном обезжиривании кожи можно спровоцировать появление сыпи, раздражения и шелушения.
- Откажитесь от декоративной косметики. Вряд ли кто-то увидит ваш новый хайлайтер или тональный крем под защитной маской, поэтому не создавайте дополнительный барьер для вашей кожи.
- Не занимайтесь самолечением! При появлении масакне или чрезмерной чувствительности кожи необходимо обратиться к дерматологу.
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