Во время первой вспышки заболеваемости COVID-19 в Европе, испанские врачи провели исследование, в котором выясняли влияние болезни на состояние кожи.

Так, дерматологи больницы Hospital Plato в Барселоне и больницы при Университете Хуана Карлоса в Мостолесе после работы с 300 пациентами обнаружили несколько разновидностей повреждений кожи вследствие действия вируса SARS-Cov-2.

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Самые распространенные проявления коронавируса на коже

Изменения на коже напоминают обморожения (чаще всего встречались у молодых людей);

Сыпь, напоминающая ветрянку;

Симптомы, напоминающие крапивницу, когда сыпь вызвали зуд и шелушение;

Серьезное повреждение кожи (чаще всего встречалось у пациентов с тяжелым течением болезни).

Если же вы переболели, а на коже осталось шелушение и незначительное покраснение, лучше всего прибегнуть к профессиональному уходу, который предусматривает эффективную, но осторожную эксфолиацию.

Однако наиболее распространенной проблемой, которая возникает после коронавирусной болезни, является стресс. Кожа страдает из-за него так же, как и весь организм.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это пересмотреть домашний уход и обратиться за консультацией к дерматологу.



Что такое масакне и как бороться с раздраженной кожей от ношения масок / Фото Unsplash

Масакне: почему от ношения маски появляются прыщи

Защитная маска является постоянным источником раздражения кожи. Вынужденное ношение маски провоцирует постоянное трение, поэтому дерматологи считают данный вид акне механическим.

Синтетическая ткань, под которой скапливается влага вследствие дыхания, является отличной средой для размножения бактерий. Бактерии провоцируют раздражение и нарушение защитного барьера.

Как с этим бороться?