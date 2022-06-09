Министерство здравоохранения публикует информацию о путях восстановления утраченных документов.

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Как восстановить медицинскую документацию

Озвучили вариант, как действовать, если вы потеряли документы о результатах обследования, лечения, проведения стационарных и оперативных вмешательств, а также реабилитационных рекомендаций.

В таком случае следует обратиться к семейному врачу или любому другому специалисту первичного звена по месту нахождения. В свою очередь врач одобрит решение о восстановлении документов через ЕСОЗ или проведет дополнительные обследования для восстановления дальнейшего лечения.

Документы об инвалидности

Чтобы восстановить документы, принадлежащие лицу с инвалидностью, следует обратиться в орган социальной защиты. Он владеет доступом к Централизованному банку данных и может предоставить человеку выписку.

Другие медицинские документы

В Минздраве рассказали о способах, как восстановить другие медицинские документы и восстановить справку МСЭК. В таком случае человек должен обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту нахождения. Медики МСЭК совместно с врачами заведений здравоохранения подскажут пути решения проблемных вопросов.

Если в больнице отказывают в бесплатных услугах

В Минздраве также поделились советами на случай, если в медучреждении требуют деньги за безвозмездные услуги. В первую очередь советуют обратиться с жалобой к главному врачу по поводу неправомерных действий медика.

Если отказывают на уровне руководства больницы, нужно писать жалобу в Департамент здравоохранения в городе или регионе или владельцу медучреждения – соответствующего органа местной власти.

Если проблему никак не удается решить на местном уровне, нужно подавать жалобу в НСЗУ через контакт-центр 16-77 или письмом на электронный адрес info@nszu.gov.ua. В жалобе следует указать ПИП, дату рождения, дату отказа в медицинской услуге, полное название больницы, данные о работнике, который нарушает ваши права, детальное описание ситуации и свои контакты.

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