Острый период коронавируса длится три месяца. Это время, когда нужно не нагружать организм и оберегать его от возможных рисков.

Источник: 24 канал

О постковидном синдроме и реабилитации после коронавируса Здоровье 24 поговорило с Ириной Левадой – врачом-терапевтом, кардиологом и руководительницей инфекционного стационара для лечения больных COVID-19 медицинской сети "Добробут".

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постковидный синдром – что это? Состояние после перенесенного COVID-19, когда могут сохраняться определенные симптомы. Длится этот синдром от недели до нескольких месяцев. Восстановление и реабилитация после коронавируса – это совсем не просто.

Какие симптомы могут сохраняться после перенесенного коронавируса

При легкой форме постковидный синдром может не проявляться никак или симптомы будут очень легкими. Как правило, человек за несколько недель возвращается к обычной жизни.

При средней и тяжелой формах течения коронавирус симптомы будут более выраженные и интенсивные, кроме легких могут добавляться нарушения сопутствующих органов и систем организма.

Ирина Левада “Длительность этого синдрома зависит от многих факторов: общего состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и тяжести течения коронавирусной болезни. В тяжелых случаях, особенно если пациент находился в реанимации, реабилитация может занять от трех месяцев и больше. Часто такие пациенты после выписки нуждаются в постоянном уходе и не могут самостоятельно выполнять простые ежедневные действия”.

Общие симптомы постковидного синдрома:

астения;

головная боль;

нарушения сна и циркадных ритмов (сон днем, активность ночью);

парестезии (покалывание, щекотание кожи без физического раздражения);

колебания артериального давления (повышение / понижение);

субфебрильная температура тела (до 37,5 градусов);

депрессивные настроения;

нарушение памяти и концентрации внимания;

нарушения слуха и зрения;

нарушение менструального цикла;

проблемы с пищеварением;

боли в области сердца, нарушения сердечного ритма.

Симптомы постковидного синдрома при средней и тяжелой форме коронавируса:

одышка;

зависимость от кислорода;

кашель;

резкое снижение толерантности к физической нагрузке.

Как быстрее восстановиться после ковида

Конкретного списка универсальных советов для быстрого восстановления после коронавируса не существует. Это заболевание у каждого человека проявляется по-разному и для каждого пациента рекомендации свои, их определяет врач.

Главная задача – поддержать организм и создать для него такие условия, при которых он сможет восстановиться быстрее. Для этого обязательно нужно придерживаться здорового образа жизни, заботиться о хорошем сне, питании, поддерживать себя морально и очень бережно относиться к себе.

Ирина Левада “Ковид – длительное заболевание, которое не проходит за неделю. По протоколу человек болеет не менее 13 дней. А последствия этой вирусной инфекции могут быть очень разными и проявляться через месяц, а то и два после заболевания”.

Острый период коронавируса длится три месяца. Это время, когда нужно не нагружать организм и оберегать его от возможных рисков. Даже при легком течении в эти три месяца пациенту категорически противопоказаны тяжелые физические нагрузки, перелеты и длительное нахождение в местах скопления людей. Даже если человек чувствует себя хорошо и конкретных жалоб нет – выдержать этот период отдыха очень важно.

Возвращать физическую активность следует постепенно и с наименьшего – ходьбы. Количество нагрузки следует определять по уровню энергии. Например, ежедневные прогулки на свежем воздухе. Со временем можно добавлять йогу или плавание.

После среднего и тяжелого течения коронавируса врачи четко регламентируют: что делать, чего не делать и как часто. Например, кто-то продолжает лечение таблетками, контролирует анализы, проводит обследования других органов и систем, занимается с реабилитологом. Эти рекомендации также зависят от симптомов и истории болезни, хронических заболеваний и общего состояния здоровья.

Восстановление легких после средней и тяжелой пневмонии

Среднее и тяжелое течение коронавируса означает, что пациенты перенесли пневмонию с разной степенью повреждения легких. Поэтому восстановление будет длиннее и сложнее, чем при легком течении.

У таких пациентов длительное время могут сохраняться остаточные симптомы: кашель, одышка, сильная слабость, снижение толерантности к физическим нагрузкам (трудно ходить пешком без одышки).

Нет лекарств, которые могут быстро преодолеть эти симптомы. Улучшить самочувствие и увеличить количество энергии может только время и умеренные физические нагрузки. Это два основных средства профилактики. Чтобы у организма была энергия и силы восстанавливаться – нужно двигаться.

Восстановить дыхание и улучшить функцию легких могут специальные тренажеры – tri-ball или "флоу тренажер". Это устройство с тремя шариками, которые поднимаются с помощью вдоха и выдоха. Он используется как один из элементов лечения и помогает "раздувать" легкие во время реабилитации. Регламентировать частоту и продолжительность занятий на тренажере должен врач.

Ирина Левада “Одышка при ходьбе и постоянная слабость – не повод просто лежать на диване. Все пациенты должны работать над уменьшением одышки и увеличением толерантности к физической нагрузке. То есть двигаться ежедневно и постепенно увеличивать нагрузку, контролируя сатурацию”.

Увеличивать нагрузку следует опираясь на общее самочувствие, усиление/ослабление одышки и уровень энергии. Например, вчера пациент смог пройти 200 шагов без одышки. Сегодня стоит попробовать пройти 220 шагов и наблюдать за дыханием и уровнем кислорода. И так каждый день.

Виды физической активности, которые противопоказаны после коронавируса: интенсивные тренировки, дайвинг, тяжелая атлетика, Экстремальные виды спорта и тому подобное.

Соблюдайте "режим сохранения": адекватно оценивайте состояние и чувствуйте, когда можно увеличивать нагрузку. Не нужно совершать подвигов и гулять до головокружения или до полного истощения. Человеку должно быть комфортно, главный залог успеха – регулярность. Я советую вести дневник этой физической активности, чтобы отслеживать прогресс и наглядно видеть результат работы. Это дополнительная мотивация.

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Для восстановления дыхания, кроме тренажера, также подойдут дыхательные упражнения. Такая гимнастика нужна абсолютно всем пациентам, перенесшим пневмонию. Упражнения для каждого из пациентов назначает врач: все зависит от уровня повреждения легких и его дыхательной активности.

Когда пациенту становится лучше, можно добавлять другие неактивные виды физической активности, например, цигун или растяжка. Пациентам, перенесшим легкую форму пневмонии, рекомендуют йогу и плавание.

Могут ли легкие полностью восстановиться после пневмонии? В определенных случаях легкие могут восстановиться полностью, а у некоторых пациентов, к сожалению, нет. Это все зависит от ряда факторов: наличие хронических заболеваний, масса тела (ожирение усложняет течение болезни и продлевает срок реабилитации), возраст пациента, тяжесть течения инфекции и насколько упорно человек занимается реабилитацией.

Когда стоит обратиться к врачу в период реабилитации? Коронавирус – сложное заболевание, которое может влиять не только на легкие, но и на нервную и сердечно-сосудистую систему. Поэтому после отрицательного ПЦР-теста нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и замечать даже малейшие симптомы, которых не было раньше. Это, в частности:

боли в области сердца

нарушения сердечного ритма и артериального давления

длительная бессонница, апатия

нарушения настроения

любые симптомы острой респираторной инфекции

нарушение зрения

сильное ухудшение памяти, галлюцинации

Не зря все отмечают, что у каждого должен быть свой семейный врач или терапевт. Врач сможет объективно оценить симптомы, успокоить пациента или направить на обследование к соответствующему специалисту. Конечно, если это потребуется. Это на самом деле очень важно, ведь коронавирус – новое заболевание и пока трудно предсказать его долгосрочное воздействие на организм.

Ухудшение когнитивных функций: как вернуться к нормальному состоянию

При ухудшении памяти, проблемах с концентрацией врачи рекомендуют умственные упражнения. Это, в частности, кроссворды, головоломки, можно также учить стихи на память, запоминать и пересказывать новую информацию и тому подобное. Они помогут развивать и тренировать память.

Ирина Левада “Если пациент понимает, что ему тяжело дается любая работа, сложно сосредоточиться на простых вещах, память сильно ухудшилась. У старших пациентов могут быть провалы в памяти, возникновение галлюцинаций – обязательно нужно обратиться сначала к семейному врачу, а потом (если есть необходимость) к неврологу. Довольно часто возникает потребность в консультации психолога и психиатра”.

Какие анализы или обследования следует проходить после COVID19?

При легком течении назначают общий анализ крови и С-реактивный белок в начале и после болезни. Это для людей, у которых нет хронических заболеваний и не нужно контролировать что-то еще. Результаты покажут активность воспалительного процесса и обычно их достаточно, если пациента ничего не беспокоит.

При среднем и тяжелом течении список анализов будет зависеть не только от ковида, но и других сопутствующих заболеваний и симптомов. Опять-таки: общий анализ крови и С-реактивный белок, если выраженная температурная реакция – прокальцитонин, степень активности иммунного воспаления определяют по феритину и интерлейкину-6 (ИЛ-6), степень поражения легких – лактатдегидрогеназа.

Если у пациента есть хронические заболевания, следует контролировать функцию почек и печени, глюкозу крови, состояние сердечно-сосудистой системы и тому подобное. Перечень нужных анализов и обследований, а также режим контроля определяет врач.

Насколько оправдан прием витаминов после коронавируса

Среди врачей до сих пор продолжается обсуждение относительно приема витамина Д. Определенные исследования показали, что его нормальный уровень может облегчать течение коронавируса и ускорить выздоровление. Это утверждение еще требует исследования, поэтому не стоит принимать витамин D всем и бесконтрольно. Как и любой витамин, он назначается после анализа его уровня в крови (25-гидроксивитамин D). В зависимости от результатов врач определяет потребность в витамине и определяет правильную дозировку каждому пациенту индивидуально.

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Как поддерживать себя психологически после коронавируса

Депрессией страдают около 60% пациентов, перенесших ковид. Из них у 20% появляются суицидальные мысли. Это действительно серьезная проблема, на которую следует обращать внимание.

Депрессия – симптомы апатия;

потеря удовольствия от любимых занятий;

отсутствие мотивации;

подавленное эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

чувство одиночества;

ухудшение / усиление аппетита.

Психологическое состояние очень важно при лечении и реабилитации после коронавирусной болезни. С пациентами, которые позитивно настроены – гораздо легче работать и восстанавливаются они быстрее. Апатия, потеря сил и мотивации, депрессивные мысли затрудняют лечение и реабилитацию после вируса, ведь люди отказываются что-то делать и бороться.

Ирина Левада “Поддерживать себя и свое психическое здоровье в тонусе (кроме здорового образа жизни) помогут аутотренинги. Это, в частности, успокаивающие практики, которые помогают справиться со стрессом и тревогой: йога дыхания Пранаяма, медитации. Очень важна в такие периоды поддержка и понимание родственников и близких”.

Обратиться к врачу стоит, если депрессивные симптомы сохраняются более двух недель.