Ограничения касаются только тех организаций, чьи работники должны получить обязательную прививку, согласно приказу Министерства здравоохранения. Об алгоритме возврата к работе после отстранения рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время брифинга 4 ноября.

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Следовательно, вернуться к выполнению своих профессиональных обязанностей можно уже после первой дозы вакцины против COVID-19.

Те, кто имеет одну дозу – не уклоняются от вакцинации

Работники, которые получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 не могут быть отстранены от работы, поскольку речь уже не идет об уклонении или отказе от вакцинации.

Игорь Кузин – главный санврач ”Мы понимаем, что такой человек благосклонен, просто не успел получить полный курс прививки".

Справка для тех, кому противопоказана вакцинация

Кроме того, не будут отстранять от работы людей, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее подтверждение, выданное учреждением здравоохранения.

Санврач отметил, что такая форма справки не будет содержать данных о диагнозе, который является противопоказанием к прививке, поэтому руководитель учреждения может официально ее требовать.

Если противопоказание временное, то документ будет выдаваться на определенный промежуток времени.

Каких сфер касается производство

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образований, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Работники указанных организаций, которые по состоянию на 08 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки.

Также в Минздраве отметили, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого отсутствуют правовые основания.