Новое исследование ученых Парижского университета показывает, что COVID-19 несет серьезные риски осложнений для беременных, поэтому медлить с вакцинацией не стоит. Ученые собрали данные о госпитализации женщин в первой половине 2020 года на 22-й неделе беременности и позже. Из 244,5 тысячи пациенток у 874 подтвердили COVID-19.

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Какие осложнения имеют беременные женщины с коронавирусом

Оказалось, что беременные с COVID-19 умирали во время родов в 40 раз чаще здоровых женщин.

Гестационная гипертензия и гидрамниоз, при котором вокруг плода накапливается избыток амниотической жидкости, встречались у беременных с COVID-19 почти вдвое чаще.

Преэклампсия с повреждением печени и почек наблюдалась вдвое чаще.

Интенсивная терапия требовалась беременным с COVID-19 в 59 раз чаще.

Вероятность преждевременных родов у пациенток с COVID-19 была в 2,5 раза выше,

Также им в 1,8 раза чаще требуется кесарево сечение.

Кровотечения во время родов возникали в 2,9 раза чаще, после – в 1,7 раза.

Как происходило исследование

Пациентки с COVID-19, как правило, были старшими, у них чаще встречалось ожирение и другие факторы риска тяжелого течения COVID-19. Однако даже с поправкой на эти факторы вероятность осложнений и смерти, как и раньше, оставалась высокой.

Авторы работы отмечают, что в выборку попало очень мало беременных с COVID-19, поэтому реальные показатели могут отличаться от полученных в исследовании и для уточнения необходимы дальнейшие наблюдения. Кроме того, в работе не учитывались результаты беременности у женщин, которые болели COVID-19 бессимптомно и, возможно, даже не знали о заражении.

Многие беременные боятся прививаться, но вакцины безопасны и для матери, и для ребенка, напоминают специалисты. Болезнь может привести к серьезным последствиям и поставить жизнь матери под угрозу.



Почему нужно вакцинироваться / Инфографика 24 канала