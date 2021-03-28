Иммунизация против коронавируса в США стартовала 14 декабря 2020 года. За это время вакцину ввели уже 28% американского населения. Речь идет о по меньшей мере одной дозе препарата.

Об этом свидетельствует трекер на сайте The New York Times. Данные обновляют ежедневно. Актуально Первый город в США: в Нью-Йорке ввели "паспорта вакцинации" Лидеры вакцинации: Палау – 47% населения,

Нью-Мексико – 36%,

Американское Самоа – 36%. Ежедневно в США противокоронавирусную вакцину вводят 2,8 миллиона человек. Уже 15% американцев получили 2 дозы препарата.

Карта вакцинации в США / Изображение NYT

График ежедневных вакцинаций / изображения NYT Байден заявил об амбициозных планах по вакцинации Отметим, что во время пресс-конференции президент Джо Байден заявил о достаточно амбициозных планах. Глава Белого дома хочет, чтобы за первые 100 дней его президентства американцам ввели 200 миллионов доз вакцины. 100 миллионов прививок сделали всего за 58 дней каденции Байдена. Какова ситуация с коронавирусом в США?

По состоянию на 28 марта, в стране выявили более 30 миллионов 218 тысяч случаев коронавируса. Умерли более 248 тысяч больных.

Данные По состоянию на 28 марта, в стране выявили более 30 миллионов 218 тысяч случаев коронавируса. Умерли более 248 тысяч больных.Данные СНБО