Распространение индийского штамма

Кроме того, ВОЗ отслеживает сообщения о варианте "Delta plus". Там считают, что обнаружили дополнительную мутацию.

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Глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове отметила, что в некоторых случаях "Delta" исследователи наблюдали "на одну мутацию меньше или одну делецию вместо дополнительной". "Поэтому мы следим за ними всеми", – добавила она.

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что штамм из Индии передается быстрее, чем другие. Некоторые отчеты, отмечают в ВОЗ, показали, что он также вызывает более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Что известно об индийском штамме коронавируса