ВОЗ бьет тревогу из-за распространения индийского штамма коронавируса

Штамм COVID-19 "Delta", который впервые обнаружили в Индии, распространился уже в 80 странах и продолжает мутировать. Новые мутации могут быть опаснее первоначального варианта.
Распространение индийского штамма
Кроме того, ВОЗ отслеживает сообщения о варианте "Delta plus". Там считают, что обнаружили дополнительную мутацию.
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Глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове отметила, что в некоторых случаях "Delta" исследователи наблюдали "на одну мутацию меньше или одну делецию вместо дополнительной". "Поэтому мы следим за ними всеми", – добавила она.
Эксперты в области здравоохранения утверждают, что штамм из Индии передается быстрее, чем другие. Некоторые отчеты, отмечают в ВОЗ, показали, что он также вызывает более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.
Что известно об индийском штамме коронавируса
- В Индии и в других странах циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией – В. 1.61.
- Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию штамма на "опасный вариант", который угрожает всему миру.
- При этом предварительные данные свидетельствуют о том, что современные COVID-вакцины "остаются эффективными в предотвращении заболевания и смерти инфицированных" вариантом В. 1.61.
- Также со штаммом связывают распространение мукромикоза. Это опасная грибковая инфекция, которая проникает в легкие и поражает другие органы – мозг, слизистую оболочку носа и глаз. Эксперты считают, что эта инфекция вспыхнула в стране на фоне антисанитарии и вследствие бесконтрольного применения антибиотиков на больных коронавирусом COVID-19.