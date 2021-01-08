Богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса. Таким образом жителей бедных стран могут оставить без доступа к вакцинам от COVID-19.

В ВОЗ назвали это очевидной проблемой. Такое мнение озвучил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус во время брифинга.

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По данным ВОЗ, по состоянию на сейчас вакцинацию населения от коронавируса эффективными COVID-вакцинами проводят 42 страны. Из них 36 стран имеют высокий уровень доходов. Еще 6 стран, которые вакцинируют свое население, имеют средний доход.

Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и большинство со средним уровнем доходов еще не получают вакцину. Это проблема, которую мы можем решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator,

– заявил Габрейсус.

Глава ВОЗ призвал богатые страны, которые закупили больше вакцин, чем им нужно, и контролирующие мировые поставки, немедленно пожертвовать их и передать механизма COVAX.

Что такое COVAX?

COVAX – мировая инициатива для иммунизации против COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии. Ее цель – максимизировать шансы на успешную разработку вакцин против коронавируса и изготовление их в количестве, необходимом для преодоления кризиса. А также гарантировать, что платежеспособность не станет препятствием для доступа к ним.

Когда Украина получит вакцину от COVID-19

На днях механизм COVAX сообщил Киеву о готовности в ближайшее время начать поставки COVID-вакцин в Украину. Первые поставки вакцины от коронавирусной болезни могут состояться в марте 2021 года.

По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.



Этапы вакцинации от коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала