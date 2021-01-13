ВОЗ: "британский" коронавирус обнаружили минимум в 50 странах
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что случаи заражения мутировавшим коронавирусом, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили в 50 странах и территориях, а "южноафриканский" — в 20.
Новый штамм коронавируса (название – VOC 202012/01) уже подтвердили во всех регионах Англии. Об этом сообщает издание CNN.
Читайте также Чтобы предотвратить новые пандемии: создали универсальную вакцину против всех видов коронавируса
С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 года, VOC 202012/01 на сегодня обнаружен в 50 странах,
– говорится в отчете ВОЗ.
По мнению ученых, мутация COVID-19 является более заразной, чем другие вариации коронавируса. Однако нет доказательств того, что он является более смертоносным.
Похожий штамм коронавируса, идентифицированный в ЮАР, был обнаружен уже в 20 странах и территориях. Также в ВОЗ добавили, что третий новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, может повлиять на иммунный ответ и требует дальнейшего расследования.
"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей для его изменения. Высокий уровень передачи означает, что нам следует ожидать появления новых вариантов", – сказали представители ВОЗ.
Что известно о новом штамме COVID-19 / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью