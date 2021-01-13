Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что случаи заражения мутировавшим коронавирусом, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили в 50 странах и территориях, а "южноафриканский" — в 20.

Новый штамм коронавируса (название – VOC 202012/01) уже подтвердили во всех регионах Англии. Об этом сообщает издание CNN.

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С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 года, VOC 202012/01 на сегодня обнаружен в 50 странах,

– говорится в отчете ВОЗ.

По мнению ученых, мутация COVID-19 является более заразной, чем другие вариации коронавируса. Однако нет доказательств того, что он является более смертоносным.

Похожий штамм коронавируса, идентифицированный в ЮАР, был обнаружен уже в 20 странах и территориях. Также в ВОЗ добавили, что третий новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, может повлиять на иммунный ответ и требует дальнейшего расследования.

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей для его изменения. Высокий уровень передачи означает, что нам следует ожидать появления новых вариантов", – сказали представители ВОЗ.

Что известно о новом штамме COVID-19 / Инфографика 24 канала