Об этом во время брифинга 29 декабря рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Поэтому теперь страны имеют новую цель.

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Заметим, что ранее ВОЗ выдала рекомендацию вакцинировать против коронавируса 40% взрослого населения до конца 2021 года. Это удалось – 40% взрослых планеты полностью вакцинированы против недуга.

Смертность тоже возросла

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в этом году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине

Источник: Минздрав

Уже 47,3% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку против COVID-19. Тем временем 2 дозы вакцины получили 44,1% взрослого населения.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 698 234 человека. 14 698 232 из них получили первую дозу, 13 698 387 получили 2 дозы.

А вот дополнительную дозу получили 3 880 украинцев, еще 4 900 – бустерную дозу. В целом в Украине провели 28 405 399 прививок от коронавируса.

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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