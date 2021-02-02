Во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции из-за уменьшения количества случаев COVID-19.

Источник: ВОЗ

По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, третью неделю подряд число случаев коронавируса во всем мире уменьшается. В то же время в некоторых странах все еще увеличивается количество случаев заболевания, но на глобальном уровне ситуация обнадеживающая.

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Тедрос Аданом Гебреисус "Это свидетельствует о том, что коронавирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные меры, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни".

Он напомнил, что ранее в мире уже было снижение заболеваемости, но разные страны слишком быстро начали снимать ограничения, а люди потеряли бдительность.

По его словам, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и спасет позже, уменьшая вероятность появления новых штаммов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.

Ситуация с коронавирусом в мире

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 103,9 миллиона человек во всем мире.