ВОЗ дала оптимистичные прогнозы относительно пандемии COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции из-за уменьшения количества случаев COVID-19.
Источник: ВОЗ
По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, третью неделю подряд число случаев коронавируса во всем мире уменьшается. В то же время в некоторых странах все еще увеличивается количество случаев заболевания, но на глобальном уровне ситуация обнадеживающая.
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Он напомнил, что ранее в мире уже было снижение заболеваемости, но разные страны слишком быстро начали снимать ограничения, а люди потеряли бдительность.
По его словам, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и спасет позже, уменьшая вероятность появления новых штаммов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.
Ситуация с коронавирусом в мире
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 103,9 миллиона человек во всем мире.
- Более 2,2 миллиона человек умерли.
- Выздоровели более 75,7 миллиона пациентов.
- В мире вакцину от коронавируса получили более 101 миллиона человек.
- Количество вакцинированных людей в США превысило количество тех, кто болеет или переболел COVID-19.
Источник: Worldometers
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