ВОЗ добивается моратория на третью дозу вакцины против COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения просит страны повременить с введением бустерной, то есть третьей дозы вакцины. Все для того, чтобы больше людей могли пройти курс иммунизации.

В среду 4 августа ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса. По меньшей мере до конца сентября.

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В организации отметили, что это поможет устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами.

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус напомнил, что цель ВОЗ на 2021 год – обеспечить каждой стране вакцины для по меньшей мере 10% населения.

Тедрос Аданом Гебреисус "Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны".

Тедрос отметил, что вполне понимает, почему страны хотят ввести применение третьей дозы, ведь по миру распространяется очень заразный штамм коронавируса Дельта.

Тедрос Аданом Гебреисус "Но мы не можем согласиться с тем, что богатые страны продолжают использовать большую часть поставок вакцин, пока уязвимые слои населения остаются без защиты".

Планы ВОЗ по борьбе с пандемией

Согласно призыву ВОЗ, каждая страна до конца сентября должна вакцинировать по меньшей мере 10% населения, к концу года – не менее 40%, а к середине 2022 года – 70%.

В приоритет вакцинации ВОЗ включила пожилых людей, медицинских работников и другие целевые группы населения.

Использование третьей дозы вакцины в мире