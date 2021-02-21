ВОЗ хочет более тщательного исследования передачи коронавируса от первого зараженного, – СМИ
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют тщательнее исследовать начало распространения коронавируса в Ухане. В частности их интересует, как вирус распространился от первого пациента к следующему звену больных.
Источник:CNN
ВОЗ также хочет исследовать цепочку передачи заболевания между почти десятком продавцов с рынка морепродуктов в Ухане.
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Первые контакты первого больного COVID-19
Известно, что ВОЗ запросит цепочку контактов первого зараженного, заболевание которого обнаружили 8 декабря 2019 года.
Личность первого пациента с коронавирусом пока что не установлена, но в ВОЗ считают, что это мужчина лет 40, который живет с женой и ребенком. Он, по мнению специалистов, накануне болезни не был в экзотических путешествиях не имел и контактов с зараженными.
Кроме этого, ученые ВОЗ удивлены, что китайцы не провели рудиментарные исследования начала эпидемии.
Предыдущие заявления ВОЗ
- Члены миссии ВОЗ, которые исследовали возникновения COVID-19 в китайском городе Ухань, 15 февраля обнаружили свидетельства того, что эпидемия могла начаться раньше, чем считали.
- Микробиологи ВОЗ заявляли, что власти Китая отказались предоставлять организации информацию о ранних случаи инфицирования SARS-CoV-2.
Что известно о начале пандемии
- 31 декабря 2019 года Китай сообщил о первых больных пневмонией, которую вызывает неизвестный вирус.
- Согласно данным ВОЗ первые клинические проявления у больных появились еще 8 декабря.
- В то же время в правительственных записках Пекина за 17 ноября 2019 года есть информация о 55-летнем жителе провинции Хубэй, который заразился неизвестным вирусом.
- Сначала ученые считали, что коронавирус появился на рынке морепродуктов в Ухане. О том, как он там оказался, пока что нет точных данных.
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