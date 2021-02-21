Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют тщательнее исследовать начало распространения коронавируса в Ухане. В частности их интересует, как вирус распространился от первого пациента к следующему звену больных.

ВОЗ также хочет исследовать цепочку передачи заболевания между почти десятком продавцов с рынка морепродуктов в Ухане.

Важно Новых штаммов коронавируса в Украине пока не выявляли, - ВОЗ

Первые контакты первого больного COVID-19

Известно, что ВОЗ запросит цепочку контактов первого зараженного, заболевание которого обнаружили 8 декабря 2019 года.

Личность первого пациента с коронавирусом пока что не установлена, но в ВОЗ считают, что это мужчина лет 40, который живет с женой и ребенком. Он, по мнению специалистов, накануне болезни не был в экзотических путешествиях не имел и контактов с зараженными.

Кроме этого, ученые ВОЗ удивлены, что китайцы не провели рудиментарные исследования начала эпидемии.

Предыдущие заявления ВОЗ

Члены миссии ВОЗ, которые исследовали возникновения COVID-19 в китайском городе Ухань, 15 февраля обнаружили свидетельства того, что эпидемия могла начаться раньше, чем считали.

Микробиологи ВОЗ заявляли, что власти Китая отказались предоставлять организации информацию о ранних случаи инфицирования SARS-CoV-2.

Что известно о начале пандемии