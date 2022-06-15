Всемирная организация здравоохранения отреагировала на обращение более 30 ученых, которые заявили о необходимости в новом названии вируса и болезни, которую он вызывает. По их словам, постоянная ссылка на вирус как африканского является неточной и дискриминационной, а следовательно и стигматизированной.

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Сейчас ВОЗ называет два типа оспы обезьян "западноафриканским кладом" и "кладом бассейна Конго (центральноафриканская)". Следовательно, все чаще вспышку оспы обезьян пытаются связать с Африкой, Западной Африкой или Нигерией. Ученые добавили, что названия, которые являются "нейтральными, недискриминационными и не стигматизированными, будут более подходящими для мирового сообщества здравоохранения".

Один из вариантов названия, предложенный учеными – hMPXV.

Экстренное совещание ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что проведет экстренное совещание на следующей неделе, чтобы определить, классифицировать ли вспышку как чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здоровья, что составляет международную обеспокоенность. Это самый высокий уровень тревоги, который ВОЗ может объявить.

До этого ВОЗ несколько раз уже объявлял о высоком уровне опасности из-за вирусов. Речь шла о свином гриппе, полиомиелите, вирусе Эбола, вирусе Зика и COVID.

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Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян (Monkeypox virus) – редкое вирусное зоонозное заболевание (т.е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, которые наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны.

Вирус был назван оспой обезьян, потому что впервые был идентифицирован в двух группах лабораторных обезьян в 1958 году. С этого времени он был обнаружен у некоторых диких обезьян в некоторых частях Африки, но считается, что грызуны являются основным источником инфекции для людей в эндемичных регионах.

Инфекция вызывает сыпь, похожую на ветряную оспу. Вирус может распространяться, когда кто находится в тесном контакте с инфицированным человеком.

Вирус в последние месяцы распространяется по всему миру необычным образом. Предшествующие вспышки в основном были ограничены частями Африки, где преобладают тропические влажные леса. Но в этом году начали болеть люди и в других регионах нашей планеты. Большинство новых случаев приходится на Европу и Северную Америку.

По данным ВОЗ, в текущем году в 39 странах было зарегистрировано 1600 подтвержденных и 1500 подозреваемых случаев оспы обезьян. 72 человека скончались из-за инфекции.

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