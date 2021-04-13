ВОЗ хочет запретить продажу диких животных на продовольственных рынках
Всемирная организация здравоохранения призывает прекратить торговлю живыми дикими животными на продовольственных рынках. Это поможет предотвратить распространение новых заболеваний.
Источник:ВОЗ
В отчете организации отмечают, что дикие животные являются основным источником инфекций для человека. Особую роль в распространении имеют млекопитающие.
Также по теме: Вакцины против коронавируса помогут побороть другие смертельные болезни
Животные, особенно дикие, являются источником более 70% всех новых инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Дикие млекопитающие, в частности, представляют опасность из-за возникновения новых болезней,
– заявили в ВОЗ.
Происхождение коронавируса SARS-CoV-2
ВОЗ еще изучает несколько версий происхождения коронавируса.
- Эксперты ВОЗ считают, что "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".
- Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.
- Утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной".
Что думают украинцы о происхождении коронавируса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью