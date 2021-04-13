Всемирная организация здравоохранения призывает прекратить торговлю живыми дикими животными на продовольственных рынках. Это поможет предотвратить распространение новых заболеваний.

В отчете организации отмечают, что дикие животные являются основным источником инфекций для человека. Особую роль в распространении имеют млекопитающие.

Также по теме: Вакцины против коронавируса помогут побороть другие смертельные болезни

Животные, особенно дикие, являются источником более 70% всех новых инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Дикие млекопитающие, в частности, представляют опасность из-за возникновения новых болезней,

– заявили в ВОЗ.

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2

ВОЗ еще изучает несколько версий происхождения коронавируса.

Эксперты ВОЗ считают, что "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.

Утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной".



Что думают украинцы о происхождении коронавируса / Инфографика 24 канала