Странам не стоит надеяться на преодоление коронавирусной болезни в 2021 году, да и, вероятно, когда-либо. За всю историю человечества удалось победить только одну болезнь.

Источник: "Синьхуа"

Полное одоление коронавируса невозможно

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, даже после вакцинации против коронавируса риски распространения болезни – высокие.

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При этом представитель ВОЗ отметил, что основной задачей не должна быть полная победа над болезнью.

Не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году. Ведь в истории человечества мы смогли победить лишь одну болезнь на планете – оспу,

– отметил Майкл Райан.

Так, по его словам, государства должны стремиться к достижению контроля над вирусом.

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