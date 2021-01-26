В ВОЗ исключили вероятность одоления COVID-19: человечество смогло победить лишь одну болезнь
Странам не стоит надеяться на преодоление коронавирусной болезни в 2021 году, да и, вероятно, когда-либо. За всю историю человечества удалось победить только одну болезнь.
Источник: "Синьхуа"
Полное одоление коронавируса невозможно
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, даже после вакцинации против коронавируса риски распространения болезни – высокие.
К теме Сколько людей имеют бессимптомное течение коронавируса: новые данные
При этом представитель ВОЗ отметил, что основной задачей не должна быть полная победа над болезнью.
Не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году. Ведь в истории человечества мы смогли победить лишь одну болезнь на планете – оспу,
– отметил Майкл Райан.
Так, по его словам, государства должны стремиться к достижению контроля над вирусом.
Какова ситуация с COVID-19 в мире
- С начала пандемии в мире обнаружили около 100 миллионов случаев заражения коронавирусом.
- Почти 55 миллионов больных уже выздоровели, но 2 142 224 пациента умерли.
- Развитые страны уже начали вакцинацию против коронавируса. Однако пока компании не имеют возможности обеспечить нужным количеством вакцины всех желающих.
- Украина, вероятно, получит первые дозы вакцины в феврале. Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.
Поделиться новостью