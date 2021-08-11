Эффективность лекарства будут проверять на госпитализированных пациентах с COVID-19. Предварительно считается, что эти препараты могут снизить риск смерти от болезни.

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Какие препараты будут исследовать

Речь идет о:

артесунат,

иматиниб,

инфликсимаб.

Согласно данным ВОЗ, они имеют потенциал к снижению риска летального исхода у тяжелобольных пациентов.

Что известно об этих препаратах

Интересно, что артесунат используется для лечения малярии. А вот иматиниб используют при некоторых случаях онкологии.

Зато инфликсимаб применяют при болезнях иммунной системы, среди которых ревматоидный артрит и болезнь Крона.

К испытаниям этих препаратов привлекли более 600 медицинских учреждений в 52 странах мира.

Кстати, недавно глава Всемирной организации здравоохранения призвал страны повременить с введением третьей дозы вакцины против коронавируса. Все для того, чтобы кампания вакцинации могла охватить большее количество людей.