Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации для беременных женщин по прививке против коронавирусной инфекции вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.

Источник: New York Times

Ранее ВОЗ не рекомендовала беременным вакцинироваться против коронавируса препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna, если женщины не относятся к группам риска. После протестов организация изменила свое мнение.

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В четверг, 29 января, несколько экспертов выразили разочарование предыдущей позицией ВОЗ. Они отметили, что это заявление противоречит указаниям по этому же вопросу от Центров США по контролю и профилактике заболеваний, и запутает беременных женщин, которые ищут четких советов.

Как пишет издание, вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna не обнаружили никаких вредных последствий в исследованиях на животных, несмотря на то, что их еще не испытывали на беременных женщинах.

Эксперты считают, что технология, используемая в вакцинах, в целом безопасна.

Исходя из того, что мы знаем об этом виде вакцины, у нас нет никаких конкретных оснований полагать, что будут определенные риски, которые перевесили бы преимущества вакцинации для беременных,

– заявили в ВОЗ.

Издание The New York Times отметило, что беременные женщины традиционно исключаются из клинических испытаний. Это оставляет пробелы в научных данных о безопасности лекарств и вакцин для женщин и их будущих детей.